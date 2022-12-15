Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине в 1932-1933 годах геноцидом. За резолюцию проголосовали 507 депутатов, против — 12, еще 17 воздержались.

The ⁦@Europarl_EN⁩ has just voted to recognise the Holodomor 🇺🇦 as genocide. pic.twitter.com/JTcWgdfSz6 — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) December 15, 2022

«Депутаты Европарламента решительно осуждают действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом», — говорится на сайте Европарламента.

В конце ноября Германия признала голодомор в Украине геноцидом. В резолюции указывается, что это «преступление против человечности».

Источник: Европарламент

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.