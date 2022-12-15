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Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом

15:34 • 15.12.2022

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине в 1932-1933 годах геноцидом. За резолюцию проголосовали 507 депутатов, против — 12, еще 17 воздержались.

«Депутаты Европарламента решительно осуждают действия, которые привели к гибели миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать это геноцидом», — говорится на сайте Европарламента.

В конце ноября Германия признала голодомор в Украине геноцидом. В резолюции указывается, что это «преступление против человечности».

Источник: Европарламент

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