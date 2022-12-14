Поддержать
Новости

Жителя Удмуртии приговорили к пяти годам колонии по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины

22:03 • 14.12.2022

Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии Анатолия Сынтульского, которого ранее внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, к пяти годам колонии строгого режима по делу о попытке уехать воевать в Украину.

Сынтульского признали виновным в покушении на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 208 УК). Суд назвал его «приверженцем нацистской идеологии Украины» и «активным противником внутренней и внешней политики» России.

В пресс-релизе суда сообщается, что он вступил в переписку с вербовщиком некого вооруженного формирования и попытался уехать в Украину, но его задержали на пограничном пункте в Брянске.

Источник: «Суды общей юрисдикции Брянской области»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»