Жителя Удмуртии приговорили к пяти годам колонии по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины

Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии Анатолия Сынтульского, которого ранее внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, к пяти годам колонии строгого режима по делу о попытке уехать воевать в Украину.

Сынтульского признали виновным в покушении на участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 208 УК). Суд назвал его «приверженцем нацистской идеологии Украины» и «активным противником внутренней и внешней политики» России.

В пресс-релизе суда сообщается, что он вступил в переписку с вербовщиком некого вооруженного формирования и попытался уехать в Украину, но его задержали на пограничном пункте в Брянске.

Источник: «Суды общей юрисдикции Брянской области»

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