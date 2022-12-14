Заговорщики, которых на прошлой неделе задержали в Германии, планировали убийство Шольца — The New York Times

Заговорщики из ультраконсервативного движения «Рейхсбюргер», которых ранее задержали в Германии по делу о подготовке госпереворота, планировали убийство канцлера Олафа Шольца, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Как сообщил источник, во время обысков обнаружили более ста соглашений о неразглашении, в которых указывалось, что подписавшиеся клянутся сохранять секретность планов группы, в том числе нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство Шольца. В случае разглашения заговорщиков якобы ждала смерть.

New York Times отмечает, что главой движения «Рейхсбюргер» и автором плана переворота является предприниматель Генрих XIII, который минимум один раз встречался с российскими дипломатами в генконсульстве в Германии.

Неделю назад полиция ФРГ задержала 25 предполагаемых членов и сторонников «Рейхсбюргера». Среди них была гражданка России, которая, по версии следствия, помогала заговорщикам связаться с представителями РФ.

Источник: The New York Times

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