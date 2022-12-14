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В США признали однополые браки 

10:02 • 14.12.2022

Президент США Джо Байден подписал закон, который признает однополые и межрасовые браки на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN. 

«На протяжении большей части нашей истории мы отказывали межрасовым и однополым парам в защите. Мы не относились к ним с должным уважением. Но теперь этот закон устанавливает, что межрасовые и однополые браки должны признаваться законными в каждом штате нашей страны», — сказал американский президент. 

На торжественную церемонию подписания закона пригласили тысячи гостей. Она состоялась перед Белым домом. 

Ранее законопроект одобрили большинство законодателей в обеих палатах Конгресса. Документ не требует легализовать однополые браки на всей территории страны, но он обязывает признавать их даже в тех штатах, где такие союзы запрещены. 

Этот документ также отменяет закон «О защите брака» от 1996 года, в котором он определялся как союз между мужчиной и женщиной. 

Источник: CNN

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