В США признали однополые браки 

Президент США Джо Байден подписал закон, который признает однополые и межрасовые браки на федеральном уровне. Об этом сообщает CNN.

«На протяжении большей части нашей истории мы отказывали межрасовым и однополым парам в защите. Мы не относились к ним с должным уважением. Но теперь этот закон устанавливает, что межрасовые и однополые браки должны признаваться законными в каждом штате нашей страны», — сказал американский президент.

На торжественную церемонию подписания закона пригласили тысячи гостей. Она состоялась перед Белым домом.

Ранее законопроект одобрили большинство законодателей в обеих палатах Конгресса. Документ не требует легализовать однополые браки на всей территории страны, но он обязывает признавать их даже в тех штатах, где такие союзы запрещены.

Этот документ также отменяет закон «О защите брака» от 1996 года, в котором он определялся как союз между мужчиной и женщиной.

Источник: CNN

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