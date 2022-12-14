В 2022 году в мире задержали 535 журналистов. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году — «Репортеры без границ»

По состоянию на 1 декабря 2022 года в мире задержали рекордное количество журналистов – 535 человек, это на 13,4% больше, чем в прошлом году, сообщает международная неправительственная организация «Репортеры без границ».

Среди задержанных 78 женщин, что почти на 30% больше, чем в 2021 году. Отмечается, что почти 45% задержанных журналистов находятся под стражей в Азии и более 30% в странах Ближнего Востока. В заключении в России сейчас находятся 18 журналистов, восемь из которых — украинцы, арестованные в Крыму.

«Репрессии также резко усилились в России после начала войны в Украине. В течение года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены «иностранными агентами». Большая часть оставшихся в стране журналистов вынуждены работать полулегально», — сообщается в докладе.

По подсчетам «Репортеров без границ» количество убитых журналистов в 2022 году составило 57 человек. Самыми опасными странами для работников СМИ стали Мексика — 11 убийств журналистов, Украина — 8, Гаити — 6, Бразилия — 3, Сирия — 3 и Йемен — 3.

«Война в Украине является одной из причин этого роста. Число журналистов, убитых в зоне конфликта, выросло и теперь составляет около 35% из общего числа убитых», — указывается в докладе.

По подсчетам «Репортеров без границ», в 2021 году было задержано 488 журналистов и убито 46 человек.

Источник: «Репортеры без границ»

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