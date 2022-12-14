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Мэра Стамбула приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Его называли одним из возможных кандидатов в президенты Турции

18:56 • 14.12.2022

Оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК. Также его лиши права заниматься политической деятельностью.

Обвинение требовало приговорить Имамоглу к четырем годам и одному месяцу тюрьмы. Сам мэр не присутствовал на заседании. После оглашения приговора он призвал в социальных сетях собраться у мэрии жителей Стамбула.

Дело против Имамоглу завели в 2019 году, когда он победил на выборах мэра Стамбула. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нарушениях и фальсификациях на выборах. Тогда ЦИК отменил результаты выборов и провел повторное голосование в июне, на котором тоже победил Имамоглу. Тот, в свою очередь, назвал членов ЦИК, которые отменили итоги мартовских выборов, «дураками».

Ранее Имамоглу называли одним из возможных соперников Эрдогана на президентских выборах, которые ожидаются в июне 2023 года.

Источник: BBC

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