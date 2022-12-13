В Улан-Удэ полицейские хотят взять ДНК-образцы у всех учеников-мальчиков целой школы, чтобы найти испортившего портрет ветерана

В Улан-Удэ 21 ноября неизвестные закрасили черным фотографии ветеранов в сквере Пограничников. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы.

На месте преступления силовикам удалось обнаружить единственную улику — черный маркер, на котором было обнаружено ДНК мужского генотипа.

Похожими фломастерами пользуются школьники, поэтому силовики решили взять образцы ДНК у всех мальчиков, обучающихся в 5-11 классах ближайшей к к скверу Пограничников школы.

Следственный отдел Железнодорожного района прислал в школу письмо с просьбой родителей дать согласие на получение ДНК детей. Как пишет местная пресса, большинство родителей школьников ответили на эту просьбу отказом.

Источник: «Весь Улан-Удэ • Бурятия»

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