В Москве силовики обыскали квартиру матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и вызвали ее на допрос в Следственный комитет

Полицейские провели обыск в московской квартире матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Елены Верзиловой. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на адвоката Верзиловой Наталью Шалубу.

По ее словам, силовики изъяли четыре ноутбука, два планшета и два телефона. После этого Верзиловой вручили повестку о вызове на допрос в главное управление Следственного комитета.

При этом, как отметила адвокат, силовики до сих пор не сообщили в рамках какого дела был проведен обыск и планируется допрос.

Сам Петр Верзилов предположил, что речь идет о новом деле против него по статье о «фейках» о российской армии. Впрочем, он оговорился, что это лишь предположение и ни он, ни его адвокат не знают точно существует ли такое дело.

В 2020 году Петр Верзилов покинул Россию после того, как на него было заведено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Отец Петра Верзилова жил в Канаде, а сам издатель «Медиазоны» учился там в школе, после чего получил канадское гражданство.

Источник: «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.