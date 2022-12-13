В Госдуме рассматривают поправки к законодательству об «иноагентах». В административном кодексе появится новая статья о его нарушениях

В Госдуме ко второму чтению подготовлен законопроект, предполагающий введение новой статьи административного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства об «иноагентах».
Документ предполагает введение единой шкалы штрафов для «иноагентов»- нарушителей. Так, физические лица предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, должностные — от 100 до 300 тысяч и юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.
Привлекать к ответственности по новой статье будут за:
- непредставление отчетности, как и предоставление неполной/недостоверной отчетности,
- несообщение о своем статусе в случаях, предусмотренных законодательством,
- отсутствие маркировки при производстве и (или) распространении материалов,
- отсутствие маркировки при распространении информации участниками, членами, учредителями и руководителями незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов» при обращении в органы публичной власти и организации,
- неопубликование отчета о своей деятельности,
- неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства вместе со штрафом предусмотрено наказание в виде административного выдворения.
Поправки также содержат в себе несколько новых положений. Так, незарегистрированные общественные объединения предлагается приравнять к юридическим лицам. По действующему законодательству, за нарушения незарегистрированных гражданских инициатив можно привлекать только граждан и руководителей, а не саму организацию.
Также законопроект предполагает введение ответственности за осуществление деятельности «иностранного агента» до внесения в реестр «иноагентов».
В действующей редакции такая ответственность была предусмотрена только для зарегистрированных некоммерческих организаций.
Источник: Госдума
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.