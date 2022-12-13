Под Мелитополем подорвали автомобильный мост. Он важен для российской армии 

В селе Константиновка под Мелитополем взорвали автомобильный мост. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрывчатку у опоры моста заложили украинские диверсанты.

«Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов — продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что подорванный мост это один из стратегически важных объектов, через который российские войска перевозили военную технику с восточного направления.

Как заявили в пророссийской администрации города, мост не разрушен полностью, но дорожное полотно сильно пострадало.

Мост соединяет два крупнейших города Запорожья, которые контролируются российской армией — это Мелитополь и Бердянск. При этом до линии фронта на севере Запорожской области как минимум 90 километров, пишет Русская служба Би-би-си.

«Взрыв произошел в относительно глубоком тылу российской армии. Мелитополь служит перевалочной базой снабжения российских войск. Автоколонны из Ростова-на-Дону идут через границу и Мариуполь вдоль моря. Из Мелитополя военные грузы развозятся на северо-запад — к опорным пунктам на левом берегу Днепра, включая захваченную Запорожскую АЭС, и восточнее, по линии Васильевка-Пологи», - объясняет корреспондент издания Илья Абишев.

По его словам, подорванный мост говорит о том, что «в тылу российской армии успешно действует украинская ДРГ или партизаны»

Источники: Владимир Рогов, Иван Федоров, Русская служба Би-би-си

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