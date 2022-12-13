Нацполиция Украины нашла у российского политика 11 квартир в Киеве. Вероятно, речь о депутате Саблине — но он это отрицает

Нацполиция Украины сообщила, что нашла у депутата российской Госдумы 11 квартир в Киеве. Также в его отношении правоохранители начали досудебное расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.

Имя политика не раскрывается. Известно, что он родился в Мариуполе в 1968 году и является депутатом Госдумы. В сообщении Нацполиции отмечается, что парламентарий перед началом войны голосовал за введение войск на территорию Украины. Также у него есть награды от властей аннексированной ДНР — «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя».

Украинское издание «Страна» предположило, что под это описание подходит единоросс Дмитрий Саблин.

Нацполиция Украины, в рамках досудебного расследования в отношении депутата, провела в Киеве восемь обысков, в результате которых были изъяты документы, которые подтверждают наличие у политика 11 квартир. Власти намерены арестовать эту недвижимость.

Депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин, в комментарии РИА «Новости», сказал, что у него нет собственности в украинской столице.

«Мне лично в Киеве ничего не принадлежит. Но сам Киев — это Россия», — утверждает парламентарий.

Согласно декларации о доходах Саблина за прошлый год, ему принадлежат два земельных участка, два дома, квартира, машиноместо и хозяйственная постройка. Информации о недвижимости за рубежом нет.

Саблин был одним из четырех депутатов Госдумы, которые в конце марта просили отправить их на войну в Украине. Как сообщал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутат занимался гуманитарной помощью в Мариуполе.

Источники: Нацполиция Украины, «Страна». РИА «Новости», Сведения о доходах

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