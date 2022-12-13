Мобилизованного из Брянской области пытали и угрожали закопать живьем после отказа воевать и общения с журналистами 

Мобилизованный Роман Мартынов рассказал, что его пытали, закапывали живьем и угрожали расстрелом после отказа воевать в Украине и общения с журналистами. Об этом пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

25-летнего Романа Мартынова из Брянской области мобилизовали 24 сентября. После одного занятия по стрельбе на сборном пункте мужчину отправили служить на передовую в аннексированную ЛНР. 2 октября Мартынов отказался участвовать в боевых действиях. После этого, по словам Чикова, он прошел через три подвала для отказников в аннексированных ЛНР и ДНР.

Мартынов рассказал правозащитникам, что пытать его начали после того, как в сети появилась информация о пыточных в Рубежном, в Кременной. Мужчину заподозрили в общении с журналистами и передачи им данных о местоположении так называемого «центра отказников».

«Бил один человек, кулаками обеих рук. Кисти и пальцы рук военнослужащего были в тактических перчатках, а удары наносились в голову и по корпусу. Человек нанес мне не менее трех ударов кулаком правой руки в левую сторону головы, и не менее трех ударов кулаком правой руки в левую сторону корпуса», — публикует слова Мартынова Чиков.

Мобилизованный рассказал, что его поставили на колени лицом к стене и выстрелили рядом из автомата. Также, по словам Мартынова, ему угрожали прострелить колени, после чего бросили в колодец.

«Колодец был узкий, пустой, без воды, глубиной около 1,5 метров. Мне не давали возможности выпрямится, я сидел “на корточках” на дне колодца. Вооруженные люди мне сказали, что сейчас закопают меня заживо, если я не скажу им правду. Подкрепляя угрозы действием, они стали сбрасывать земляной грунт прямо в колодец», — рассказал Мартынов.

В середине ноября, по данным Чикова, военно-врачебная комиссия освободила Мартынова от несения военной службы до 7 декабря этого года. На следующий день мобилизованный добрался до Москвы, где написал заявление о преступлении на имя руководителя Главного военного следственного управления СКР.

Источник: Павел Чиков

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