ФСБ возбудила дело о покушении на госизмену против абаканца, который якобы собирался уехать в Украину и вступить в ВСУ

В аэропорту Красноярска сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по данным спецслужбы, намеревался «через одну из стран СНГ» уехать в Украину и вступить в ВСУ.

Задержанным оказался житель Абакана Республики Хакасия. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на госизмену. В ФСБ утверждают, что задержанный «инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях».

Представители спецслужбы также отметили, что мужчина ранее «совершил акты вандализма в отношении административных зданий» в Хакассии и был привлечен к уголовной ответственности по делу о вандализме.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о 60-летнем Игоре Покусине, который был задержан в красноярском аэропорту «Емельяново» при попытке вылететь в Астану еще 24 июля, однако дело о покушении на госизмену на него завели спустя почти полгода, 7 декабря.

В июле в России вступил в силу закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону «противника», то есть войск иностранного государства во время вооруженного конфликта, и другую помощь оппоненту. За это грозит от 12 до 20 лет колонии.

Источники: РИА «Новости», Baza

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.