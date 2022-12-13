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Депутат Санкт-Петербурга написал донос на коллегу по новому закону о «пропаганде ЛГБТ»

13:12 • 13.12.2022

Глава муниципального образования «Литейный» в Санкт-Петербурге Павел Дайняк написал донос на депутата того же района от партии «Яблоко» Сергея Торшина и попросил прокуратуру проверить его на предмет «пропаганды» ЛГБТ. Об этом пишет «Агентство». 

Издание отмечает, что заявление единоросс Дайняк написал 29 ноября, то есть до того, как Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» и он вступил в силу. 

По словам главы «Литейного», Торшин занимается «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений с применением информационно-телекоммуникационных сетей». 

Депутат муниципального совета «Литейного» от партии «Яблоко» Сергей Торшин летом этого года совершил каминг-аут. В соцсетях он также активно выступал против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». 

Сам Торшин считает, что Дайняк написал на него донос после того, как кто-то оставил в соцсетях комментарий с угрозой пожаловаться на депутата в муниципальный совет. 

«Я не думаю, что донос – это инициатива руководства муниципального совета, не думаю, что они что-то сами выискивали, но они с удовольствием использовали подачу, которую сделал этот человек», — сказал Трошин. 

Источник: «Агентство»

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