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В России объявили в розыск основателя проекта «Партия мертвых» Максима Евстропова

15:32 • 12.12.2022

МВД России объявило в федеральный розыск одного из основателей арт-группы «Партия мертвых» Максима Евстропова, который уехал из России после начала войны в Украине. На сайте МВД указано, что Евстропов разыскивается по уголовной статье, но по какой именно — неизвестно.

В сентябре Евстропов стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения дела стал пост «Партии мертвых», в котором, по словам активистов, содержалось «нелицеприятное высказывание в адрес патриарха Кирилла, поддерживающего войну и поклоняющегося заднице президента».

Партия мертвых — группа анонимных художников, известная своими акциями в масках с черепами.  За несколько дней до начала вторжения активисты «Партии мертвых» вышли на кладбище в Санкт-Петербурге с плакатами «Мертвым война не нужна», «Русские русских не хоронят» и другими. В начале марта активисты провели аналогичный перформанс — на этот раз посвященный уже российским военным потерям в Украине.

Источник: МВД РФ

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