У пленных украинцев в России нет правового статуса, а следовательно и никаких прав. Это подтвердил суд

Пленные украинцы в России находятся вне правового поля, а значит не имеют никаких прав, включая право на адвоката. Такое положение дел своим решением подтвердил суд в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он рассказал об истории украинского военного Никиты Шкрябина, попавшего в российский плен 29 марта. Российскому адвокату Шкрябина Леониду Соловьеву удалось получить от Минобороны подтверждение, что его клиент действительно был лишен свободы «в связи с противодействием специальной военной операции».

При этом в ведомстве отказались сообщить защитнику процессуальные основания для удержания Шкрябина и место, где он содержится, сославшись на то, что это «информация ограниченного распространения».

При этом Соловьеву было отказано в посещении своего клиента. Также в Минобороны заявили, что у Шкрябина нет статуса «военнопленного».

Тогда Соловьев обратился в следственное управление СКР с сообщением о преступлении. В своем заявлении адвокат сообщил о том, что неустановленные российские военнослужащие незаконно лишили свободы его клиента.

В СКР отказали в проведении проверки по заявлению Соловьева. После этого он обратился в суд с жалобой на бездействие следователей. Суд рассмотрел жалобу и не нашел нарушений в действиях сотрудников СК.

Как следует из решения суда, Шкрябин задержан за противоправные действия, при этом он не является фигурантом каких-либо уголовных дел, в отношении него не ведется преследование, следовательно, какими-либо процессуальными правами, в том числе на адвоката, он не обладает.

Как отмечает Чиков, в России находятся по меньшей мере несколько тысяч пленных украинских военнослужащих. При этом места и условия их содержания как правило неизвестны.

Минобороны по запросам российских адвокатов пленных украинцев лишь подтверждает их удержание и сообщает собственную оценку состояния их здоровья.

Источник: Павел Чиков

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