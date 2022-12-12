Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенное видео 

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона на 45 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов.

Поводом для возбуждения дела стало видео, размещенное 25 февраля в соцсети «ВКонтакте». В нем Оксимирон высказывается против войны в Украине.

«Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство», — говорил рэпер.

6 декабря стало известно, что против рэпера завели административное дело по статье о призывах к «нарушению территориальной целостности Российской Федерации». Донос на Оксимирона за песню «Ойда» написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Позже прокуратура Адмиралтейского района Петербурга подала иск о внесении песни в реестр запрещенных материалов и ее удалении со стриминговых сервисов.

В начале октября Минюст внес Оксимирона в реестр «иноагентов», а в конце месяца по требованию московской прокуратуры суд признал экстремистской его песню «Последний звонок».

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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