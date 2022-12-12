Мундепа Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам колонии по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе к четырем годам тюрьмы. Также ей назначили штраф размером 700 тысяч рублей и запретили занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Ранее прокурор запросил шесть лет колонии. По версии обвинения, Хараидзе вымогала у представителя девелоперской компании Stone Hedge 15 миллионов рублей, а также угрожала сорвать стройку элитного жилого комплекса. Сама депутат считает, что дело против нее сфабриковали. Защита Хараидзе утверждает, что дом возвели с нарушениями, а депутат добивалась, чтобы их исправили.

В сентябре 2022 года она выиграла выборы в Тверском районе Москвы, находясь под домашним арестом. Уголовное дело на Хараидзе завели после того, как она объявила об участии в выборах в Госдуму. Она находится под арестом с июля 2021 года.

Источник: SOTA

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