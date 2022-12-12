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Депутат Госдумы пожаловался на антивоенный альбом одного из участников группы «Каста»

15:50 • 12.12.2022

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Альшевских написал донос на участника группы «Каста» Владислава Лешкевича, более известного как Влади. Поводом стал новый антивоенный альбом рэпера. Об этом Альшевских сообщил в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, вышедший 9 декабря альбом «Длится февраль» «переполнен презрением к Отечеству и к Вооруженным Силам», а сам исполнитель стремится «урвать дешевой и сиюминутной популярности на оппозиционности». 

«Его литературный персонаж из нудных, словоблудливых текстов олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну. Выбор труса и гнилья», — написал Альшевских.

Он также подчеркнул, что считает новую работу Влади «творческой шелухой» и «оскорблением подвигов наших воинов». «Потому не отреагировать, пускай и эмоционально, нельзя. Запросы в отношении рэпера Влади сделаны. Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры», — заключил депутат.

Новый альбом Влади «Длится февраль» стал его уже пятой сольной пластинкой. Работа целиком посвящена войне в Украине. 

«Ну что. Вот такое мы с вами застали. Жили, росли, облагораживали себя внутри, окультуривали внешне, а оказалось, что наши жизни нахуй и не нужны. А нужно Величие. Зачем оно и что с ним делать — да просто, чтоб было», — прокомментировал выход нового альбома сам музыкант.

Источники: Андрей Альшевских, Влади

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