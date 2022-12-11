В Твери новогоднюю елку украсили гирляндой из «врагов России» с предложением «оторвать им что-нибудь»

В Твери на новогодней елке, установленной перед зданием городской администрации, появилось необычное украшение. Им оказалась бумажная гирлянда из человеческих фигурок с лицами президентов Байдена, Зеленского и Макрона, а также певиц Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина.

На конечности бумажных фигурок нанесены пунктирные линии с надписью «оторви мне что-нибудь». Как видно на фотографиях, опубликованных телеграм-каналом «Закрой за мной Тверь», многие жители города последовали этому совету, и теперь у бумажных фигурок не хватает рук или ног.

По чье инициативе городская елка была так необычно украшена не сообщается, как неизвестно и по какому принципу неизвестные декораторы выбирали персоналии для гирлянды.

Источник: «Закрой за мной Тверь»

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