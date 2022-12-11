Арестованный хозяин фирмы, чья фура взорвалась на Крымском мосту, сам пришел к силовикам, чтобы дать показания

Арестованный владелец фирмы «ТЭК-34», чей груз должна была перевозить взорвавшаяся на Крымском мосту фура, Олег Антипов сам явился к силовикам, чтобы дать показания. Об этом он рассказал в письме, подлинность которого «Медиазоне» подтвердила его жена Ирина.

Принадлежащая Антипову фирма «ТЭК-34», по данным СПАРК, несколько лет не вела никакой деятельности, а затем организовала перевозку упаковочной пленки. Именно в этом грузе или вместо него оказалась взрывчатка, уничтожившая два пролета автомобильной части Крымского моста.

Как утверждает жена Антипова Ирина, формальное отсутствие прибыли последние семь лет не означает, что компания не работала.

«Я была в декрете, Олег работал, содержал нас. Он пошел в логистику сразу после армии, как-то хорошо у него получилось. При смене места работы он всегда шел на повышение, в 2020-году стал владельцем этой фирмы. Он хотел привести ее в лидеры, радовался каждому достижению, и я вместе с ним. Он проделал длинный путь, оформил столько сопроводительных документов для перевозки по России, столько было довольных клиентов, всегда был на связи с каждым и решал все проблемы», — рассказывает она.

Спустя неделю после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года силовики отчитались о задержании восьми подозреваемых в организации и совершении диверсии. Как утверждает следствие, у каждого из задержанных была своя роль в подготовке взрыва, «в том числе, обеспечение транзитного коридора для ввоза товаров и грузов в Россию».

Как написал Антипов из СИЗО, за два дня до взрыва ему позвонил один из постоянных заказчиков и попросил найти водителя на перевозку 21 тонны упаковочной пленки на паллетах из Армавира в Симферополь. Антипов нашел водителя с машиной, оформил документы и отправил контакты заказчику.

Узнав, что на мосту взорвалась фура, которую он нашел по просьбе заказчика, Антипов позвонил в приемную УФСБ по Петербургу. «Мы вместе подумали, что сидеть сложа руки — это плохая идея, что надо ехать, и причем чем скорее, тем лучше. Сперва он позвонил, потому что не знал куда именно ехать, или узнать, может к нам приедут. Сообщил, что есть информация, возможно, по делу о взрыве. Ему сказали, куда нужно ехать. Он спокойно собрался, сказал, что ненадолго, но оказалось — надолго. Он на Литейном пробыл до четырех часов ночи. Я была вся на нервах», — рассказала жена Антипова.

Сам он пишет, что силовики вели себя вежливо, разговор был конструктивным, а он «давал качественные объяснения и активно помогал следствию». После допроса дома у бизнесмена провели обыск и изъяли телефон, который хозяин сам разблокировал по просьбе оперативников.

Через несколько дней к Антипову приехали те же силовики, с которыми он уже общался, и сказали, что нужно снова дать показания, на этот раз в Москве.

«Он сам спокойно собрался, взял вещи на два дня, просто на случай, если получится как в прошлый раз, если это не на пару часов и придется там ночевать. Он так думал, что отпустят после допроса», — вспоминает его супруга.

На допросе, следователь сообщил Антипову, что на следующий день состоится суд по вопросу избрания меры пресечения для него.

15 октября Басманный суд Москвы арестовал Антипова. В ходатайстве следствия, которое просило о такой мере пресечения, говорилось, что бизнесмен «может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, вступать в контакт с другими соучастниками».

7 ноября Мосгорсуд отклонил апелляцию Антипова на решение Басманного суда о его аресте.

«Как я могу скрыться, если я сам ехал в управление ФСБ в Петербурге и Москве?! Я отвечал на все звонки, был на телефоне 24/7. Никто не говорил о конкретных показаниях, нет никаких доказательств. С тех пор сижу!» — возмущается в письме из СИЗО Антипов.

По его словам, за все время, что он находится под стражей, никаких следственных действий с ним не проводились.

«Я невиновен! Груз не видел, ни с кем, кроме постоянного заказчика и водителя я не общался!» — утверждает предприниматель.

Источник: «Медиазона»

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