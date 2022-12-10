Военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников. Схватили более 20 человек

9 декабря военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников, в результате которой на улице схватили более 20 человек, сообщает ЦЗПЧ «Мемориал».

«Мужчин хватали прямо на улице и даже на работе — одного забрали из кофейни», — пишет Центр.

Также «Мемориал» отмечает, что во время задержания полицейские сняли с себя опознавательные знаки и не представились. Близкие одного из задержанных рассказали юристам, что к нему применяли силу и заставили пройти медосмотр.

10 декабря пойманных москвичей отвезли на сборный пункт на Угрешской улице. При этом, как отмечает «Мемориал», на сборном пункте оказались лишь 10 человек. Судьба других 10 человек неизвестна, адвоката на сборный пункт не пускают.

Источник: ЦЗЧП «Мемориал»

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