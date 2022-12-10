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В Москве загорелась усадьба Лопухиных. Пострадал один пожарный

10:09 • 10.12.2022

Утром 10 декабря в Москве в усадьбе Лопухиных, которая, как сообщает РИА «Новости», принадлежит Международному центру Рерихов, начался пожар.

Согласно сообщению МЧС, загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком, которое позже обрушилось. Во время тушения пожара пострадал пожарный.

SHOT отмечает, что возгорание случилось между чердаком и вторым этажом усадьбы. Причина пожара неизвестна.

Источник: РИА «Новости», SHOT

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