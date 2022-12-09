Журналист Иван Голунов, которому полицейские подбросили наркотики, отсудил у МВД полтора миллиона рублей

Мосгорсуд взыскал с МВД России полтора миллиона рублей в пользу Ивана Голунова, которого в 2019 году незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Изначально Голунов требовал компенсацию в размере пяти миллионов рублей. По его словам, деньги он хочет потратить на сокращение количества историй с незаконным уголовным преследованием.

«В приговоре указано, что сотрудники полиции руководствовались карьерными соображениями и так далее, а также “иные мотивы". Я, изучив образ жизни этих сотрудников полиции, уверен, что эти “иные мотивы" — финансовые. Поэтому мне было важно, чтобы они были также наказаны и финансово», — сказал журналист изданию MSK1.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Это вызвало широкий общественный резонанс и 11 июня журналиста освободили, а дело закрыли.

Позже пятерых полицейских, которые подбросили наркотики, задержали. По версии следствия, правоохранители пошли на такой шаг, чтобы улучшить показатели отдела по раскрытию преступлений. Они получили от восьми до 12 лет тюрьмы, но позже сроки снизили.

Источник: Сергей Бадамшин, MSK1

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