Власти Литвы лишили вида на жительства предполагаемую мать внебрачных детей Шойгу

В Вильнюсе суд признал законным решение департамента миграции МВД Литвы о лишении вида на жительство Елены Каминскас (Шебуновой), которую называли матерью двух детей министра обороны Сергея Шойгу.

Летом 49-летней Шебуновой также запретили на пять лет въезд в Литву и на три года — в страны шенгенской зоны.

В литовском МВД свое решение в отношении Шебуновой никак не комментировали, а заседания суда по этому делу были закрытыми. В то же время в департаменте государственной безопасности Литвы заявляли, что пребывание Шебуновой в стране «могло угрожать национальной безопасности из-за ее связей с российскими структурами».

Российские СМИ называют Шебунову матерью внебрачных детей министра обороны России Сергея Шойгу. Так, в 2001 году у Шебуновой родился сын Данила, получивший отчество Сергеевич, а в 2008 году — дочь Дарья, также с отчеством Сергеевна.

Кроме того, с 2011 года компания «Лега-пищевик», среди учредителей которой была Шебунова, стала получать контракты на организацию питания от структур МЧС, а с 2017 года — заказы от компаний, связанных с Минобороны. Общую сумму этих контрактов СМИ оценивали более чем в 127 миллионов рублей.

В 2014-2015 годах петербургская компания «Спецстройконструкция», совладелицей которой была Шебунова, получила от учреждений, подведомственных Минобороны, контракты уже на сумму в 2,9 миллиарда рублей.

Кроме того, Шебунову называли владелицей нескольких ресторанов в Москве, а с 2015 года — особняка с участком в 1,9 гектара в подмосковном поселке Жуковка рядом с домами миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов. По оценке СМИ, его стоимость составляла полтора миллиарда рублей.

Вид на жительство в Литве Шебунова получила в 2017 году, а спустя два года вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфаса Каминскаса, чья компания занимается девелоперскими проектами в Вильнюсе. Ему она позже передала права собственности на особняк в Жуковке.

Источники: LRT, «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.