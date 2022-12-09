В подмосковном ТЦ «Мега Химки» произошел крупный пожар. Один человек погиб

Крупный пожар произошел рано утром 9 декабря в подмосковном торговом центре «Мега Химки». В результате полностью выгорел гипермаркет строительных товаров OBI. По данным МЧС, пожар достигал площади в 17 тысяч квадратных метров, горение сопровождалось взрывами емкостей с лакокрасочными материалами.

Пожарная сигнализация сработала около шести часов утра по московскому времени, спустя три часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади в семь тысяч квадратных метров. В магазине OBI на площади в пять тысяч квадратных метров рухнула кровля.

Как сообщили в МЧС, в результате пожара один человек погиб. Им оказался охранник OBI Сергей Смуров. По предварительной информации, он погиб от черепно-мозговой травмы, после того как на него упали части металлической конструкции здания во время эвакуации. Другой информации о пострадавших не поступало.

По одной из версий, причиной пожара стал поджог, по другим — нарушения при проведении сварочных работ или короткое замыкание. Позже в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается.

Администрация «Мега Химки» сообщила, что торговый центр будет закрыт 9 декабря.

Источники: Mash, «Коммерсантъ», ТАСС, РИА «Новости»

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