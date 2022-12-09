В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Более трехсот депутатов, среди которых спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, внесли законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за «содействие диверсионной деятельности». Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс новыми составами преступлений. Так, за финансирование, склонение, вербовку или иное вовлечение человека в совершение диверсии депутаты предлагают лишать свободы на срок от восьми до 15 лет.

Организация и пособничество диверсии будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Пособничеством может считаться как обещание скрыть преступника или предметы, так и поддержка советами и информацией.

Максимальное наказание за участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. За склонение к диверсии с использованием служебного положения — до 20 лет тюрьмы.

Создание диверсионного сообщества будет наказываться пожизненным заключением, говорится в документе. Также вплоть до пожизненного депутаты предлагают сажать за прохождение обучения в целях проведения диверсии.

«Преступления диверсионной направленности по степени общественной опасности соотносимы с преступлениями террористической направленности, поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что расследовать такие дела будет ФСБ, а рассматривать — судебные коллегии-тройки.

Источник: Госдума

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