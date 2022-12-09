Сотрудников «Яндекса» попросили вернуться с удаленки в Россию или в зарубежные офисы

Сотрудников «Яндекса» попросили вернуться в офисы. Руководство корпорации объявило, что удаленка сохранится, но теперь несколько дней в неделю работать необходимо будет из офиса в одном из зарубежных представительств или в России. Об этом стало известно на общем собрании компании, пишет The Bell.

При этом один из собеседников издания утверждает, что тех, кто уехал из страны, но работает в сфере финансов, HR или маркетинга попросили вернуться в Россию. В зарубежных офисах рекомендовали остаться айтишникам и тем, кто развивает бизнес в этих странах.

«Домик в деревне — на то и домик в деревне. Ты можешь уехать туда на лето, но лето не будет длиться всегда. Наша работа подразумевает совместную деятельность. Люди должны друг друга видеть, знать, доверять. Поэтому домик в деревне у нас всегда будет доступен, но вдобавок к тому, что люди работают вместе в офисах. Нам надо за несколько месяцев стянуться в наши хабы», — сказал бывший глава группы в России Тигран Худавердян.

Речь идет об офисах в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и Сербии. Также, по словам собеседников издания, компания планирует открыть еще один хаб в Турции. Некоторые из них открылись в этом году после массового бегства айтишников из России в связи с войной и мобилизацией.

Двое сотрудников «Яндекса» также рассказали The Bell, что на этой неделе руководители разных подразделений компании проводили встречи с персоналом. Так, на одной из них руководство объяснило необходимость работы из офиса тем, что эффективность работы «на удаленке» из-за рубежа падает, а компания должна показывать результаты. Другому объясняли, что работа «у моря» начинает становится отдыхом.

Источник: The Bell

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.