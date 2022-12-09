Сотрудников книжных попросили «отложить» книги об ЛГБТ, сексе и феминизме

Издательство Эксмо-АСТ попросило книжные магазины «отложить», напечатанные им книги об ЛГБТ, а также сексе и феминизме. Об этом в своем телеграм-канале «Книгижарь» сообщил журналист и писатель Сергей Лебеденко.

«Сотрудники одного книжного магазина поделились списком книг, которые Эксмо-АСТ попросили «отложить» — читай убрать из продажи на неопределенный срок», — написал Лебеденко.

Отвечая на вопрос «Холода», он уточнил, что получение списков книг, которые надо убрать из продажи, ему подтвердили в нескольких книжных магазинах и сетях в разных городах страны.

Как обращает внимание Лебеденко, в список попали не только книги затрагивающие ЛГБТ-тематику, но и произведения о сексе и феминизме.

Так, среди прочих, издательство попросило убрать из продажи такие книги, как «Кэрол. Цена соли» Патриции Хайсмит, «Феминизм: наглядно. Большая книга о женской революции» Швеи Кровавой, «​​Синдром самозванца. Как перестать обесценивать свои успехи и постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин» Сэнди Манна и «Зигги Стардаст и я» Брендона Джея.

Источник: «Книгижарь»

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