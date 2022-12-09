Пригожин «готов взять на поруки» бойца ЧВК Вагнера, который стрелял в полицейских

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что лично поручился за арестованного Павла Николина, который стрелял в полицейских в Новошахтинске 6 декабря. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин не подтвердил, что Николин был бойцом ЧВК Вагнера, но отметил, что если это так, то необходимо провести расследование. Также основатель частной военной компании сказал, что с бойцами ЧВК Вагнера «не было, нет и не будет инцидентов».

«С бойцами ЧВК “Вагнер” не будет инцидентов в принципе. Они все соберутся и пойдут работать садовниками, как только ваши дети, полицейские и другие мужественные патриоты России отправятся на войну. Идите воевать, чтобы ЧВК “Вагнер” могла отдыхать», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Павла Николина задержали в Новошахтинске на следующий день после того, как он открыл огонь по полицейским, трижды выстрелив из пулемета. В суде подозреваемый рассказал журналистам, что стрелял в правоохранителей, потому что принял их за украинских диверсантов.

«Думал укропы, потому что не по форме были. Документы не предоставили и начали ездить за мной», — пояснил Николин.

Суд арестовал Николина на два месяца. Ему будут предъявлены обвинения в посягательстве на сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. За эти преступления мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Источники: «Конкорд», РИА Новости

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.