«Они для Путина просто мясо, а Бахмут — мясорубка». Украинские военные рассказали FT об обороне города 

Украинские военные, которые обороняют Бахмут, рассказали корреспонденту Financial Times о том, как идут бои за город. По их словам, происходящее напоминает сражения времен Первой мировой войны.

Участники боевых действий отметили, что российские войска наступают на город волнами. Сначала Бахмут обстреливает артиллерия, затем через линию соприкосновения идет пехота, которую силы ВСУ обстреливают из пулеметов и гранатометов. Российские солдаты отступают и через какое-то время этот цикл повторяется, но военным уже приходится идти по телам сослуживцев, подчеркивает издание.

«Это похоже на конвейерную ленту. Для чего? Чертов метр нашей земли. <...> Они для Путина просто мясо, а Бахмут — мясорубка», — прокомментировал атаку российской армии украинский пулеметчик Константин.

Бои в Бахмуте начались в мае, в августе ситуация обострилась, но за семь месяцев линия фронта почти не сдвинулась. В самом городе из-за постоянных обстрелов нет электричества, воды, газа и отопления.

По словам украинских военных, артиллерийские обстрелы и недавние бои в окрестностях Бахмута были самыми интенсивными с начала войны. Некоторые из них сравнили наступление российской армии там со стратегией, которую Москва использовала в Луганской области в начале года. Тогда постоянные артобстрелы практически уничтожили здания, сделав их оборону невозможной. При этом другие украинские солдаты говорили, что в российском наступлении нет логики или стратегии, а только символизм.

Также FT приводит слова сотрудницы пресс-службы ВСУ Лидии Василенко, которая говорит, что недавно российская армия пыталась взять восточную окраину города, но не смогла удержать позиции из-за холодов.

«Земля холодная и твердая... им трудно зарыться достаточно глубоко, чтобы укрыться от наших контратак, и им приходится отступать», — сказала Василенко.

Журналисты пришли к выводу, что и Киев и Москва несут под Бахмутом большие потери. Официально ни одна из сторон не озвучивала данные по погибшим и раненым.

По данным британской разведки, российскую атаку в Бахмуте возглавляли члены ЧВК Вагнера. Издание напоминает, что ее создатель Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в российских колониях.

Источник: Financial Times

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