«Хотели сделать предупреждение». На активистку «Совета матерей и жен» завели административное дело об экстремизме

Полицейские составили административный протокол о распространении экстремистских материалов на активистку «Совета матерей и жен» Светлану Белову. Об этом она сама рассказала в телеграм-канале организации.

По словам Беловой, поводом для возбуждения административного дела стал ее пост в соцсетях, в котором она процитировала еврейского духовного лидера и руководителя Хабада Менахема-Мендла Шнеерсона. О какой именно фразе Шнеерсона идет речь, она не уточнила, но сообщила, что эту цитату признали в России экстремистской в 2002 году.

Суд по делу Беловой может состояться уже сегодня. Ей грозит штраф до трех тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Белова рассказала, что следователь, который с ней общался, сообщил ей, что, возбудив в ее отношении административное дело, силовики хотели «сделать предупреждение» остальным членам Совета, который занимается защитой прав мобилизованных россиян.

Накануне Белову вместе с главой Совета Ольгой Цукановой и еще одной активисткой задержали сотрудники ДПС под Сызранью. Машину, в которой ехали активистки, остановили полицейские, которые заявили, что у них есть информация о том, что в автомобиле могут перевозить наркотики. Досмотрев машину и ничего не обнаружив, силовики доставили женщин в отдел полиции в Сызрани.

Источник: «Совет матерей и жен»

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