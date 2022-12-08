В офисах Twitter появились кровати для перерабатывающих сотрудников. Власти Сан-Франциско начали проверку

В офисах компании Twitter в Сан-Франциско установили кровати. Ранее новый владелец компании Илон Маск предупредил сотрудников о грядущих переработках и возможной необходимости спать на рабочем месте.

«Спальни» в офисных помещениях Twitter появились 5 декабря. Как писал Forbes, ссылаясь на собственные источники в компании, их может быть «от четырех до восьми на этаже».

В то же время другой источник издания назвал появление в офисах спальных мест «очередным невысказанным знаком неуважения», потому что «не было никакого обсуждения, кровати просто появились».

Неназванный бывший сотрудник компании сказал Би-би-си, что спальни похожи на гостиничные номера. При этом он отметил, что Маск сам часто остается ночевать в офисе компании.

После того, как сообщения о появлении «спален» в офисах Twitter распространились в сети, кто-то обратился с жалобой к властям Сан-Франциско. Те, в свою очередь, начали проверку, чтобы выяснить соответствует ли такая инновация правилам безопасности на рабочем месте.

Илон Маск оказался возмущен проведением проверки. «То есть Сан-Франциско атакует компании, предоставляющие кровати уставшим сотрудникам, вместо того, чтобы обезопасить детей от фентанила», — написал он в твиттере, добавив ссылку на недавнюю новость о 10-месячном ребенке, отравившемся фентанилом на детской площадке.

После того, как Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября, он заявил, что ежедневные убытки компании составляют более четырех миллионов долларов. После этого он уволил примерно половину сотрудников компании, а оставшихся предупредил о необходимости работать сверхурочно.

Как сообщалось, после этого сотни сотрудников Twitter уволились по собственному желанию. Оставшиеся же, действительно вынуждены были ночевать в офисе, используя для этого спальные мешки.

Источники: Forbes, Би-би-си, Илон Маск

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