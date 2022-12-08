В Коми школьного учителя обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев по поводу взрыва Крымского моста

В Сыктывкаре задержали школьного учителя истории Никиту Тушканова. Его обвинили в публичном оправдании терроризма из–за комментариев в соцсетях по поводу взрыва Крымского моста. Об этом пишет «ОВД-Инфо», ссылаясь на девушку Тушканова Александру Кочанову.

По ее словам, силовики пришли с обыском в ее квартиру, где они проживают вместе с Тушкановым, утром 7 декабря. Там они изъяли средства связи, после чего повезли учителя на обыск в принадлежащую ему квартиру в Микуне.

Саму Кочанову допросили в качестве свидетеля по делу. Она сообщила, что поводом для его возбуждения стал пост Тушканова в соцсетях с фотографией последствий взрыва на Крымском мосту и комментарием: «Подарочек на день рождения Путлеру. 70 лет исполнилось дедусе. Последний юбилей, последнего уебка».

В комментариях к этому посту пользователи предупреждали учителя о риске уголовного преследования за подобные высказывания и рекомендовали «почистить подписчиков», так как кто-то из них мог написать на Тушканова донос.

«Ума им не хватит. А если и напишут, то ради бога», — ответил Тушканов.

Источник: «ОВД-Инфо»

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