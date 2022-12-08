Сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали на трое суток. Он утверждает, что просто наступил на ногу бывшему чиновнику

В Хабаровске суд на трое суток отправил под арест Антона Фургала, сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, по обвинению в побоях.

Об этом рассказала адвокат Антона Фургала Татьяна Кабанова.

По ее словам, поводом для возбуждения дела стал инцидент, случившийся еще в октябре. Как рассказывал ей сам Фургал, он «случайно наступил на ногу» проходившему мимо мужчине. Тот оказался «в прошлом высокопоставленным чиновником» и написал на него заявление в полицию.

В заявлении, впрочем, пострадавший утверждает, что Фургал не наступил ему на ногу, а ударил ногой, оставив на теле несколько ссадин. Однако, как отмечает адвокат, в больницу за помощью он не обращался.

Свою вину Антон Фургал не признал, а его адвокаты объясняют решение суда, политическим преследованием его отца.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в СИЗО с 2020 года по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. После ареста Фургала в Хабаровске и других городах края в течение нескольких месяцев не прекращались акции протеста.

Источник: «Дождь»

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