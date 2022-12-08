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Связанные с Кремлем бизнесмены, которые получают подряды от Минобороны, ведут бизнес в Латвии — The Insider

20:46 • 08.12.2022

Бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, которые занимаются поставками для российской армии, продолжают активно вести бизнес в Латвии и получают гранты от Евросоюза, сообщает The Insider.

Махмудов и Бокарев через цепочку юрлиц контролируют российское юрлицо «Холдинг ТрансКомпонент», которому принадлежит 36% акций рижского электромашинного завода Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER). Также The Insider удалось выяснить, что основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup, с которой тоже связаны бизнесмены.

Также Махмудов и Бокарев через свои компании «УГМК», «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинг» стали одними из крупнейших государственных подрядчиков в России. Через компанию «Коломенский завод» они занимаются поставкой дизелей для российских военных кораблей.

Капитал RER составляет 8,1 миллионов евро, а годовой оборот в 2021 г. почти достиг 33 миллиона евро. Компания через Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики осваивает деньги, которые выделяют поддержки предпринимательства ЕС.

Источник: The Insider

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