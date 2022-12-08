Президент Перу попытался распустить парламент, но ему объявили импичмент и обвинили в попытке переворота

Перуанский парламент объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как он попытался распустить Конгресс Республики чрезвычайным временным правительством. В итоге парламентарии на экстренном заседании объявили ему импичмент.

В начале года Кастильо дважды пытались объявить импичмент, однако оба раза для отстранения от должности не хватало голосов. 7 декабря парламент Перу, большинство в котором у оппозиции, собирался провести третье голосование по импичменту. Но за несколько часов до заседания Кастильо выступил с обращением, в котором объявил, что распускает парламент и немедленно вводит в стране комендантский час.

Президент обвинил парламент в попытке установить парламентскую диктатуру при поддержке Конституционного суда. Кастильо сообщил, что организует временное правительство, а в течение девяти месяцев пройдут выборы в новый парламент и будет принята новая Конституция.

Сразу же после этого премьер-министр Бетси Чавес и еще несколько министров подали в отставку. Конституционный суд назвал действия Костильо неудачной попыткой переворота. Самого президента также не поддержала армия.

Парламент, вопреки указу Кастильо о его роспуске, провел заседание об импичменте: 101 депутат проголосовал за, шесть против, еще 10 воздержались. Вице-президент Дина Болуарте приняла президентскую присягу и стала первой женщиной во главе Перу.

Вечером 7 декабря Кастильо задержали по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Источник: Reuters

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