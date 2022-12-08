Двух севастопольцев арестовали по делу о госизмене. Как утверждает ФСБ, они передавали СБУ данные о военных объектах

Федеральная служба безопасности России сообщила об аресте двух жителей Севастополя, которые, по данным спецслужбы, работали на Службу безопасности Украины.

Как утверждают в ФСБ, один из арестованных «являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован СБУ». После начала российского вторжения в Украину он якобы за деньги передавал украинской спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны, «что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства».

Летом, по данным ФСБ, обвиняемый «привлек к противоправной деятельности» еще одного местного жителя, который собирал и передавал СБУ данные уже об объектах ФСБ.

Обоим арестованным грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Источник: «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.