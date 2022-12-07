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В Украине священника приговорили к 12 годам по делу о коллаборационизме

21:19 • 07.12.2022

Священника Украинской православной церкви Московского патриархата из Лисичанска приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о коллаборационизме. Он передавал информацию о позициях ВСУ российским военным, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По версии следствия, с середины апреля этого года священник собирал информацию о количестве и дислокации техники, а также вооружении украинской армии в Северодонецке и в населенных пунктах вокруг города. Затем через мессенджер он отправлял данные российским военным. 

«Правоохранители обнаружили переписку священнослужителя с представителями вооруженных формирований противника», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины. Там также отмечается, что священника задержали в конце апреля этого года. 

Ранее в среду в 13 монастырях и соборах Московского патриархата в Херсонской, Черкасской и Волынской областях Украины прошли обыски. В Офисе генпрокурора страну уточнили, что «данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки “русского мира” и защиты населения от провокаций и террористических актов».

Источник: Офис генпрокурора Украины

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