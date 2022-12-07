В Новосибирске троим активистам удалось добиться компенсации за незаконное задержание. Они получат по три тысячи рублей

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил гражданский иск Андрея Кайгородцева, Юлии Костенич и Виктора Поддубного о признании незаконным их задержания. По решению суда каждый из истцов получит компенсацию в три тысячи рублей. Об этом, как пишет «ОВД-Инфо», сообщил адвокат активистов Василий Дубков.

17 апреля новосибирские полицейские задержали Кайгородцева, Костенич, Поддубного, а также Ивана Фролова и Юрия Измайлова, которые снимали ролик о пыли в городе.

Во время задержания к активистам применили силу. Одного из них ударили и ему потребовалась медицинская помощь. Затем задержанных доставили в ОП № 6 «Октябрьский».

«Задержание всех — это месть за то, что между сотрудником полиции и Юрием Измайловым произошел конфликт», — заявил Дубков. По его словам, именно поэтому силовик ударил Измайлова в бок и отобрал видеокамеру, на которую мог попасть данный инцидент.

«Удар Юрию пришелся в бок, где у него швы от операции», — отметил Дубков.

Источник: «ОВД-Инфо»

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