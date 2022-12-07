Суд признал законным решение по делу журналиста Ивана Сафронова. Его приговорили к 22 годам за «передачу иностранной разведке» данных из открытых источников

Суд признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене. Таким образом сегодня приговор вступил в законную силу. Теперь Сафронова этапируют в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщает «Первый отдел».

Ранее Лефортовский районный суд Москвы приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Иван Сафронов, по версии обвинения, передал представителям иностранных спецслужб данные о деятельности российского ВПК, составляющие гостайну. Сам Сафронов вину не признал и отказался от сделки со следствием. Его адвокаты настаивают, что причиной уголовного преследования их клиента стала его журналистская работа.

Ранее «Первый отдел», чьи адвокаты защищают Сафронова, опубликовали шесть причин, по которым он должен быть оправдан. Среди них, в частности, использование обвинением недопустимых доказательств и нарушение права Сафронова на справедливое судебное разбирательство.

А также тот факт, что сведения, которые, по мнению обвинения, составляют гостайну и были переданы Сафроновым иностранным спецслужбам, можно без труда найти в открытых источниках, в том числе Википедии и публикациях российских государственных СМИ.

Источники: «Первый отдел»

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