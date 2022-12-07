Сосед задержанного по делу «Сети» рассказал о пытках током. Мужчина перебрался в Украину, откуда ему снова пришлось бежать после начала войны 

Сосед фигуранта дела «Сети» Алексей Рунов рассказал «Медиазоне», что при задержании сотрудники ФСБ пытали его электрошокером.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Рунов придерживался антифашистских взглядов, иногда участвовал в протестах и жил в одной квартире с задержанным по делу «Сети» Игорем Шишкиным и его женой Татьяной.

25 января 2018 года в девять часов вечера в квартиру, где жил Рунов, ворвались люди в масках с криками: «работает ФСБ» и начали обыск. Силовиков интересовало, как Рунов познакомился со своими соседями.

«Говорили, что я террорист и что я сяду надолго. В общем, если убрать угрозы и издевательства, то у меня спрашивали информацию обо мне и о моем круге общения. Это был не первый опыт подобного общения, поэтому я понимал, как с ними разговаривать, и отвечал общими фразами, ссылаясь в основном на проблемы с памятью», — рассказывает Рунов.

Спустя три часа мужчину скрутили и «занесли в микроавтобус, который стоял у подъезда». Там, по словам Рунова, на него надели наручники, черный мешок на голову и начали задавать вопросы, предваряя каждый ударом электрошокера. Сотрудники ФСБ пытались выяснить круг общения Рунова, спрашивали знаком ли он с конкретными людьми и организациями.

«Пытки продолжались примерно полчаса, как мне показалось, первый удар электрошокером пришелся в шею, что меня оглушило на пару секунд, дальше меня били электричеством в спину и ладони. Трудно сформулировать ощущения от ударов электрошокером, я помню лишь, что мышцы пронизывала судорога и началась непроизвольная дрожь. После всех вопросов мы начали движение, и я не понимал, куда мы едем. Меня пронизывал страх от неизвестности, я не понимал, что будет дальше, и допускал, что пытки продолжатся», — рассказывает активист.

Рунова привезли в управления ФСБ на Шпалерной улице. Там к нему подвели еще одного человека и спросили знает ли он его. По словам мужчины, это мог быть Илья Капустин. Рунов отмечает, что знакомы они не были.

«Медиазона» пишет, что Капустина, вероятно, точно так же пытали электрошокером в другом микроавтобусе одновременно с Алексеем Руновым. Его тоже задержали 25 января. Причина — Капустин был знаком с другим задержанным по этому делу, Юлианом Бояршиновым.

«Когда на какие-то вопросы я не знал ответов, например, когда не понимал, о ком или о чем идет речь, они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота», — рассказывал ранее Капустин.

О пытках электрошокером говорил также еще один фигурант дела и антифашист Виктор Филинков.

«Удары током в ногу он чередовал с ударами током в наручники. Иногда бил в спину или затылок-темя, ощущалось как подзатыльники. Когда я кричал, мне зажимали рот или угрожали кляпом, заклейкой, затыканием рта. Кляп я не хотел и старался не кричать, получалось не всегда. Я сдался практически сразу, в первые минут десять. Я кричал: "Скажите, что сказать, я все скажу!" — но насилие не прекратилось», — вспоминает он.

Филинкова задержали на два дня раньше, 23 января. Как пишет «Медиазона», после ночных пыток он подписал признательные показания, и днем 25 января суд отправил его в СИЗО.

Алексея Рунова после допроса, которого в последствии не окажется в материалах дела, поздно ночью 26 января выпустили из здания ФСБ на Шпалерной. При этом мужчину, по его словам, предупредили, что он не должен «пропадать», поскольку с ним «еще не обо всем поговорили».

«Пока я шел пешком домой, то я чувствовал, что в любую секунду около меня может остановиться микроавтобус, и меня увезут на дальнейшие разговоры», — отметил Алексей.

Игоря Шишкина, которого задержали рядом с домом вместе с лабрадором, сотрудники ФСБ кинули в микроавтобус и отвезли в лесополосу. Там мужчину связали «ласточкой» и также пытали током, но уже с помощью динамо-машины.

«Подключили провода к большим пальцам рук и начали крутить свою специальную "шарманку боли". Именно на этом этапе я сломался, потому что понял окончательно, что они будут делать со мной все что угодно так долго, как им потребуется», — рассказывал Шишкин.

Позже уже в здании ФСБ силовики угрожали изнасиловать жену Шишкина. Тогда он дал все признательные показания по делу о «террористическом сообществе». 27 января суд отправил его в СИЗО.

Алексей Рунов думает, что его пытали «за компанию», просто потому что он оказался соседом человека, которым заинтересовалась ФСБ. После этого Рунов четыре месяца почти не выходил из квартиры. В итоге ему удалось нелегально пересечь границу с Украиной и приехать в Киев.

Когда началась война Рунов решил, что гражданину России без документов находиться в Киеве небезопасно и с помощью волонтеров он уехал в Польшу.

Источник: «Медиазона»

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