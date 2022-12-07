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«По велению сердца» и для «выполнения конституционного долга». Глава адвокатской палаты Башкирии отправился на войну в Украину

14:30 • 07.12.2022

Глава адвокатской палаты Башкирии, 61-летний депутат Курултая Булат Юмадилов отправился добровольцем на войну в Украину. Об этом пишет «Адвокатская улица», ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального парламента.

«Добровольцем на СВО отправился и наш депутат, член фракции “Единая Россия” Булат Юмадилов. Булат Гумерович принял это решение уже давно, но по ряду обстоятельств не мог реализовать свое намерение. Уважаем и поддерживаем его решение», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Юмадилов с другими новобранцами отправился с призывного пункта «к местам боевого слаживания».

Позже сам Юмадилов подтвердил изданию, что решил отправиться на войну добровольцем. По его словам, он сделал это «по велению сердца» и для «выполнения конституционного долга». 

Источник: «Адвокатская улица»

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