ФСБ предъявила новые обвинения в госизмене. На этот раз ученому-геодезисту

Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в государственной измене 35-летнему ученому-геодезисту Валерию Качину.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области», — сообщает ТАСС.

По данным агентства, Качина этапировали в Москву, где поместили в СИЗО «Лефортово». По ходатайству ФСБ суд продлил ученому срок содержания под стражей до 12 марта. Материалы дела, как это обычно и бывает с уголовными делами по статье о государственной измене, были засекречены. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как следует из сообщения на сайте заповедника «Бастак» в Биробиджане, Качин работал там в должности младшего научного сотрудника. В 2014 году он окончил Приамурский государственный университет по специальности «Информационные системы и технологии». Его научной специализацией являются геоинформационные системы.

Качин стал четвертым российским ученым, которому предъявили обвинение в госизмене с начала лета 2022 года.

Источник: ТАСС

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