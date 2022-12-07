Девушку оштрафовали за антивоенную акцию почти на 20 тысяч долларов. Приставы запутались в вычислениях 

За участие в антивоенной акции суд оштрафовал Ульяну Янович на 20 тысяч рублей. После попытки списания штрафа с ее банковского счета, девушка осталась должна в 60 раз больше, пишет «ОВД-Инфо».

26 февраля на Ульяну Янович составили протокол за участие в антивоенной акции. Позже суд признал девушку виновной и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. В июле дело Янович передали приставам. Там спустя три недели вынесли постановление о возбуждении исполнительного производства. Еще через три приставы попытались списать штраф с банковского счета Янович.

Как пишет «ОВД-Инфо», девушка не получила ни постановления суда, ни документов о возбуждении исполнительного производства. Правозащитники отмечают, что на сайте ФССП данных также нет.

После попытки приставов списать штраф со счета Янович, там остался минус 19 628 долларов вместо такой же суммы в рублях.

«Сначала 20 тысяч рублей пытались списать с валютного счета Ульяны. На счету было 6 долларов.Их конвертировали в 372 рубля и списали. Остаток по штрафу составил 19 628 рублей. ﻿﻿А дальше про конвертацию уже забыли ﻿﻿и наложили арест на сумму в 19 628 долларов», — пояснили в «ОВД-Инфо».

По словам юриста, который представляет интересы Янович, девушка будет обжаловать сам штраф и действия судебных приставов.

Источник: «ОВД-Инфо»

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