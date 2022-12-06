Западные санкции не мешают России производить крылатые ракеты 

Россия производит крылатые ракеты, несмотря на введенные против нее санкции. К таким выводам пришла независимая группа аналитиков, которая собирает данные о поставках оружия во время вооруженных конфликтов, Conflict Armament Research.

Так, по данным расследователей, 23 ноября Россия выпустила по Украине ракеты, которые были изготовлены за два месяца до удара, то есть уже после введения западных санкций.

«Этими ракетами были управляемые ракеты класса “воздух-земля” Х-101 — новейшая модель российских крылатых ракет, принятая на вооружение в 2013 году. На остатках ракет имеются маркировки, указывающие на то, что это оружие было произведено в период с июля по сентябрь и с октября по ноябрь 2022 года», — говорится в докладе CAR.

Ранее аналитики Conflict Armament Research отмечали, что российская армия использует вооружение, которое сделано с помощью иностранных технологий и компонентов.

Один из авторов доклада считает, что Россия могла найти способ покупать необходимые комплектующие в обход санкций. Также он предполагает, что в стране могли остаться значительные запасы этих компонентов.

После начала войны в Украине Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против России. В частности, под ограничения попали поставки полупроводников и технологий для производства оружия.

В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что Россия довольно быстро расходует запасы вооружений и не может производить новое в том же объеме.

Источник: Conflict Armament Research, NYT

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