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СК начал проверку по заявлению поэта Артема Камардина, который обвинил полицейских в пытках во время обыска

20:03 • 06.12.2022

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по заявлению участника «Маяковских чтений» Артема Камардина, в котором он обвиняет полицейских в избиении во время обыска и применении сексуализированного насилия. Об этом сообщил правозащитный проект «Аксиома».

СК начал проверку силовиков, которые провели обыск в квартире Артема Камардина, а также задержали его самого, его девушку Александру Попову и их соседа Александра Менюкова, только после того, как они обратились в суд с жалобами на бездействие следователей. 

Поэт и участник «Маяковских чтений» Артем Камардин с 28 сентября находился в СИЗО. 23 ноября его отправили на 30-дневную психиатрическую экспертизу в медицинский центр психиатрии имени Сербского. 

Поэта обвиняют по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия из-за стихотворения «Убей меня, ополченец», которое он читал на поэтических «Маяковских чтениях» 25 сентября в центре Москвы. 

На следующий день в его квартиру ворвались полицейские. После обыска девушка Камардина Александра Попова рассказала «Холоду», что полицейские изнасиловали поэта грифом от гантели, а ей самой угрожали групповым изнасилованием.

Источник: «Аксиома»

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