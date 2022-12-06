Против Оксимирона завели административное дело за песню «Ойда». Ранее дочь Елены Мизулиной написала на него донос

Против рэпера Оксимирона завели административное дело за песню «Ойда», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Лиги безопасного интернета от прокуратуры Санкт-Петербурга.

Согласно документу, прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне «Ойда» публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны.

Лигу безопасного интернета возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. 26 октября Екатерина Мизулина сообщила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда». По ее мнению, песня содержит «призывы отделить Санкт-Петербург от России».

Источник: ТАСС

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