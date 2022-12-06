Беспилотники, атаковавшие российские аэродромы утром 5 декабря, запустили с территории Украины — The New York Times

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Украины сообщает, что беспилотники, которые атаковали российские аэродромы Энгельс-1 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской утром 5 декабря, были запущены с украинской территории.

Предположительно, при нанесении как минимум одного из ударов был задействован украинский спецназ, которые находились недалеко от аэродромов и помогли навести беспилотники на цель.

Утром 5 декабря произошли взрывы на двух российских военных аэродромах — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом, которые находятся в 500 и 750 километров от Украины. В Минобороны РФ сообщили, что атаку беспилотников на военные аэродромы совершили украинские военные «в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации».

Источник: The New York Times

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