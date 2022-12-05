В Монголии протестующие пытались взять штурмом Дворец правительства из-за кражи угля. Власти пригрозили силой разогнать участников акции 

В Монголии протестующие против коррупции и кражи угля попытались взять штурмом дворец правительства. Несколько человека пострадали. Мэр Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазар издал указ о разгоне протестующих. Об этом сообщает издание News.mn.

Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря. В понедельник днем перед Дворцом правительства собрались несколько тысяч человек. Причина — сообщения о пропаже угля стоимостью почти 13 миллиардов долларов, который Монголия должна была поставить в Китай. Участники акции протеста уверены, что в пропаже угля виновны коррумпированные чиновники.

При попытке штурма Дворца правительства протестующие сломали металлические ворота, которые стоят перед ним, пишет агентство 24tsag. По данным местных СМИ, в результате давки и столкновений с полицией пострадали шесть человек. Среди них — четыре сотрудника службы безопасности дворца. В сам дворец протестующие не попали.

Утром в понедельник власти страны, в том числе министр экономики и развития Чимэд Хурэлбаатар, провели пресс-конференцию, где сообщили о расследовании уголовных дел и краже угля в АО «Эрдэнэс Тавантолгой».

По словам министра экономики Монголии, уголовные дела касаются контрактов на поставку угля. Сейчас под подозрением находятся 15 должностных лиц.

«Всего расследуется 10 уголовных дел, связанных с углем», — сказал Хурэлбаатар.

Источники: News.mn, DNN.mn, 24tsag

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